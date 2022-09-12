Президент Узбекистана Мирзиеев: ШОС будет расширена в ходе саммита в Самарканде

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет расширен в ходе саммита, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Об этом говорится в статье "Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире", опубликованной на сайте главы государства. "Мы уверены, что в Самарканде станем свидетелями зарождения нового этапа в жизни ШОС - пополнится численный состав Организации и сформируется будущая повестка", - написал он. По словам Мирзиеева, ШОС на сегодняшний день объединяет огромное географическое пространство и около половины населения планеты. Он отметил, что ШОС нужно развивать разностороннее сотрудничество, обеспечивая региональную безопасность. Президент подчеркнул, что саммит в Самарканде должен стать важным шагом на пути к новому этапу сотрудничества. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что из стран, желающих вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, выстроилась очередь в преддверии саммита организации. Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.