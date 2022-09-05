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4 часа назад

Посол Украины в Нур-Султане принес извинения МИД Казахстана за высказывания о русских

ТАССиещё 9

НУР-СУЛТАН, 5 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Украинский посол извинился за высказывания о русских и ушел в отпуск
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее проинформировали, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина, являющийся, по предварительным данным, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. В ведомстве заявили, что дадут правовую оценку словам дипломата. 23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, в ходе которой послу был выражен протест в связи с его высказываниями.

"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, поскольку дипломатия направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]", - сказал Смадияров.

По его словам, в настоящее время Врублевский находится в отпуске.

Конфликты,Следственный комитет,
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