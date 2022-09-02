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9 часов назад

Ведущая Fox News объяснила, зачем Байден критикует сторонников Трампа

Газета.Ruиещё 3

Президент США Джо Байден пытается очернить сторонников своего предшественника Дональда Трампа из Республиканской партии из-за промежуточных выборов в конгресс, считает ведущая Fox News Жанин Пирро.

В Fox News объяснили, зачем Байден критикует сторонников Трампа
Фото: ReutersReuters

В эфире телеканала она отметила, что за счет подобной риторики американский лидер надеется "спасти демократов" в преддверии голосования.

"Он [Байден] прибегает к очернению и клевете в надежде, что это спасет демократов на промежуточных выборах Все это не звучит слишком объединяющим, хотя большинство американцев хотят именно этого [объединения страны, которое президент США обещал в своей инаугурационной речи]. Мы хотим сильной экономики, дешевого газа, разумной стоимости жизни, безопасности для наших семей, справедливости и равного обращения независимо от того, к какой политической партии вы принадлежите", - указала Пирро.

С точки зрения телеведущей, желания американцев в данном случае являются проблемой для Байдена, поскольку он не смог справиться с поставленными задачами. Как подчеркнула Пирро, поэтому теперь президент США атакует своих оппонентов из Республиканской партии. Ранее сообщалось, что Байден назвал сторонников Трампа угрозой демократии США.

Конфликты,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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