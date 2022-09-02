В Fox News объяснили, зачем Байден критикует сторонников Трампа

"Он [Байден] прибегает к очернению и клевете в надежде, что это спасет демократов на промежуточных выборах Все это не звучит слишком объединяющим, хотя большинство американцев хотят именно этого [объединения страны, которое президент США обещал в своей инаугурационной речи]. Мы хотим сильной экономики, дешевого газа, разумной стоимости жизни, безопасности для наших семей, справедливости и равного обращения независимо от того, к какой политической партии вы принадлежите", - указала Пирро.