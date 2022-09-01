Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ

Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Водяного вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил журналистам в четверг, 1 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Представитель ведомства уточнил, что противника удалось засечь около 7 утра в нескольких километрах от ЗАЭС. По данным Конашенкова, украинские военные произвели высадку на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

«В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — пояснил он.

Кроме того, на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС попытались высадиться две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Их блокировали подразделения Росгвардии, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российское ведомство доложило, что ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС. В Минобороны разъяснили, что четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.