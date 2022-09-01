В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
13 часов назад

В Запорожье сообщили об отключении одного энергоблока ЗАЭС

Lenta.ruиещё 5

В Запорожье сообщили об отключении одного энергоблока ЗАЭС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), по предварительной информации, отключился один из энергоблоков. Об этом в Telegram заявил член главного совета администрации Запорожской Владимир Рогов.

Согласно его данным, отключился 5-й энергоблок станции — сработала аварийная защита. Также сообщается о повреждении линии резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.

1 сентября в Минобороны России доложили, что ВСУ рано утром двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить ЗАЭС, территория которой находится под контролем российской стороны.

Ранее миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Запорожья. Гендиректор организации Рафаэль Гросси до этого заявлял, что в районе Энергодара, где находится ЗАЭС, наблюдается повышенная военная активность, но миссия не останавливается.

Конфликты,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,Минобороны России,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители