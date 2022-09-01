В Запорожье сообщили об отключении одного энергоблока ЗАЭС

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), по предварительной информации, отключился один из энергоблоков. Об этом в Telegram заявил член главного совета администрации Запорожской Владимир Рогов.

Согласно его данным, отключился 5-й энергоблок станции — сработала аварийная защита. Также сообщается о повреждении линии резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.

1 сентября в Минобороны России доложили, что ВСУ рано утром двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить ЗАЭС, территория которой находится под контролем российской стороны.