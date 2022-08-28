Названо условие, при котором ЕС откажется поддерживать Украину

Для Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за поставки оружия на Украину, предстоящая зима станет настоящей проверкой на прочность, при этом изменение позиции Лондона способно разрушить и без того хрупкое единство Европы в вопросе поддержки Киева. Такое мнение выразила обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания The Nation.

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Она отметила, что внутри Европы существуют определенные разногласия по военной поддержке Украины: Великобритания при премьер-министре Борисе Джонсоне активно выступала за военную помощь Киеву, а Франция, ФРГ и в меньшей степени Италия показывают в данном вопросе намного меньше энтузиазма.

— Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются или с двузначной инфляцией, или с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой, или с тем и другим сразу, правительства оказываются перед крайне трудным выбором, — отметила обозреватель.

По словам Дежевски, трудность европейцев заключается в том, что, сколько бы они ни винили Россию в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой прибегнула к «энергетическому оружию», и любые приостановки в поставках будут только ответом Москвы на ее действия.

По мнению эксперта, Великобритания может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать данный конфликт, несмотря на растущие цены на электроэнергию в стране и рост недовольства граждан.

— Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона, — высказала мнение Дежевски.

В итоге, если общественное давление заставит Британию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа оказывает Украине, заключила эксперт.