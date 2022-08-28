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28 августа

Военные Израиля заявили о пресечении попыток контрабанды из Иордании пистолетов и патронов

ТАССиещё 4

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Израильские силовики предотвратили попытки контрабандного ввоза из Иордании на Западный берег реки Иордан 10 пистолетов, порядка девяти тысяч патронов калибра 5,56 мм и частей для автоматического огнестрельного оружия. Об этом сообщили в воскресенье армейская пресс-служба и Министерство обороны Израиля.

Военные Израиля заявили о пресечении попыток контрабанды из Иордании пистолетов и патронов
Фото: Majdi Mohammed/APMajdi Mohammed/AP

"Солдаты Армии обороны Израиля и израильская полиция предотвратили попытку контрабандного ввоза десяти пистолетов в долине реки Иордан. На месте происшествия близ границы [с Иорданией] был задержан подозреваемый, у которого при себе было десять пистолетов. После дополнительных действий в этом районе подразделения израильской полиции задержали два автомобиля с еще двумя подозреваемыми", - сообщила пресс-служба армии.

В Минобороны Израиля сообщили в воскресенье, что "ночью сотрудники Управления контрольно-пропускных пунктов министерства обороны предотвратили попытку контрабанды около девяти тысяч патронов калибра 5,56 мм и частей автоматического огнестрельного оружия на контрольно-пропускном пункте в южной части Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)". В военном ведомстве добавили, что задержан житель Восточного Иерусалима, подозреваемый в контрабанде оружия.

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