Военные Израиля заявили о пресечении попыток контрабанды из Иордании пистолетов и патронов

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Израильские силовики предотвратили попытки контрабандного ввоза из Иордании на Западный берег реки Иордан 10 пистолетов, порядка девяти тысяч патронов калибра 5,56 мм и частей для автоматического огнестрельного оружия. Об этом сообщили в воскресенье армейская пресс-служба и Министерство обороны Израиля.

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"Солдаты Армии обороны Израиля и израильская полиция предотвратили попытку контрабандного ввоза десяти пистолетов в долине реки Иордан. На месте происшествия близ границы [с Иорданией] был задержан подозреваемый, у которого при себе было десять пистолетов. После дополнительных действий в этом районе подразделения израильской полиции задержали два автомобиля с еще двумя подозреваемыми", - сообщила пресс-служба армии.