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5 часов назад

NYT: возможное контрнаступление Украины будет очень рискованным

News.ruиещё 1

Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой указывается, что возможное наступление украинской армии будет очень рискованным. Авторы материала указывают на ухудшение погодных условий ввиду наступающей осени, а также на снижение поддержки Киева со стороны западных стран из-за нехватки энергии и растущих цен.

NYT: возможное контрнаступление Украины будет очень рискованным
Фото: News.ruNews.ru

Авторы статьи подчеркивают, что если Киев планирует контрнаступление, то это необходимо делать именно сейчас, поскольку осенние дожди превратят сельскую местность в непроходимые болота, а стремительный рост цен в Европе не позволит европейским странам оказывать поддержку на прежнем уровне.

NYT подчеркивает, что если Россия сохранит контроль над освобожденными территориями, то это серьезным образом скажется на украинской экономике, которая и так рушится. Кроме того, промедление со стороны Киева позволит России укрепить свои позиции на освобожденных территориях.

Также отмечается, что на Украине существуют разногласия между политическим руководством касательно контрнаступления. Украинская сторона, по словам авторов материала, хочет убедиться в том, что у нее достаточно войск и боевой мощи, прежде чем начинать крупное наступление.

NYT также считает, что ВС России будут использовать стратегию медленного наступления, которая истощит украинские вооруженные силы.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия потерпит жестокое поражение, если попытается продвинуться на юге республики. По его словам, ВСУ придется иметь дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии.

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