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8 часов назад

Медведев: отказ Украины от участия в НАТО уже недостаточное условие для достижения мира

ТАССиещё 2

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ. Об этом в пятницу интервью французскому телеканалу LCI заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев: отказ Украины от участия в НАТО уже недостаточное условие для достижения мира
Фото: ТАССТАСС

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе - это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии. Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей", - сказал Медведев.

Конфликты,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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