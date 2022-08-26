Медведев: отказ Украины от участия в НАТО уже недостаточное условие для достижения мира

МОСКВА , 26 августа. /ТАСС/. Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ . Об этом в пятницу интервью французскому телеканалу LCI заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе - это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии. Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей", - сказал Медведев.