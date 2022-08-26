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19 часов назад

Мизинцев сообщил, что из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием

Газета.Ruиещё 1

Около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов. Об этом заявил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости. "В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов", - сказал Мизинцев. Он уточнил, что в том числе из портов украинкой стороны вывезли 19 заблокированных сухогрузов. Начальник Национального центра управления обороной РФ отметил, что всего с украинской территории удалось отгрузить 821 547 тонну продовольствия, из которых 570 210 тонн - это кукуруза, 28 850 тонн - масло подсолнечника, 50 301 тонна пришлось на муку, еще 17 000 тонн - это плоды травянистого растения соя. Кроме того, уз украинских портов вывезли 90 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, а также 29 600 тонн рапса. В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

Мизинцев сообщил, что из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,ООН,
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