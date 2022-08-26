Байден подтвердил, что считает "полуфашистской" идеологию части Республиканской партии США

Президент США демократ Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о том, что идеология части американской Республиканской партии превратилась, по сути, в полуфашистскую. Об этом сообщает ТАСС. Во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома в ответ на просьбу пояснить, что Байден имел в виду, когда ранее назвал политическую философию ряда кругов нынешней Республиканской партии США полуфашистской, президент Штатов сначала просто усмехнулся, но после добавил: "Вы знаете, что я имею в виду". Ранее Байден назвал идеологию некоторых кругов Республиканской партии Соединенных Штатов "полуфашизмом". Он выразил мнение, что в настоящее время наблюдается "или начальный этап, или погребальный звон экстремальной философии MAGA" (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" – главный политический лозунг бывшего президента США Дональда Трампа в его избирательной кампании 2016 года). По словам Байдена, "дело не просто в Трампе, дело в целой философии", которая лежит в основе нынешней политики республиканцев.