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5 часов назад

США поддержали визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Lenta.ru

США поддерживают визит специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в процессе находится работа с партнерами по организации такой поездки. Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передает РИА Новости.

США поддержали визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС. Указывалось, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

Ранее российская делегация представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за последние недели деградировала.

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