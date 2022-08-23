Тайвань сделал заявление об обороне на фоне поддержки США

Поддержка со стороны США усилила решимость Тайваня укреплять обороноспособность на фоне роста угрозы со стороны материкового Китая. Об этом заявила во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь, принимая делегацию Гуверовского института войны, революции и мира (политический исследовательский центр в США, входит в систему Стэнфордского университета).

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"Я бы хотела поблагодарить Соединенные Штаты и другие страны "большой семерки" за крепкую поддержку Тайваня, что лишь еще более усилило нашу решимость укреплять обороноспособность", - сказала она. Встреча транслировалась в прямом эфире через интернет-платформы. Делегацию института возглавил отставной американский адмирал Джеймс О.Эллис-младший.

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"Недавние военные учения Китая в районах, прилегающих к Тайваню, создали значительную угрозу для подрыва статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе. Страны региона и демократические партнеры [Тайбэя] выразили серьезную озабоченность действиями Пекина", - отметила Цай Инвэнь. "На фоне роста авторитаризма в мире Тайвань и США также должны работать сообща над выстраиванием безопасных цепочек поставок. Это один из наших приоритетов", - подчеркнула глава региона.

Она также напомнила, что на прошлой неделе Тайбэй и Вашингтон объявили о планах начать переговоры по "Американо-тайваньской инициативе по торговле в XXI веке". "Через эту платформу мы рассчитываем выйти на качественное двустороннее торговое соглашение и углубить сотрудничество во всех сферах. Мы надеемся, что такое взаимодействие привлечет больше международных инвестиций на Тайвань и станет стимулом для того, чтобы Тайбэй со своей стороны тоже активней инвестировал в экономику США", - добавила Цай Инвэнь.