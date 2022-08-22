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19 часов назад

СК заинтересовался словами посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Lenta.ru

СК заинтересовался словами посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку словам посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК обратил внимание на заявление дипломата о необходимости убить как можно больше русских. Бастрыкин потребовал от следователей центрального аппарата проверить причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Врублевского, указав, что представители Киева перешли к открытым разговорам о планах «национальной чистки» в отношении русских. «Такое может говорить только посол террористического режима», — отметила она.

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