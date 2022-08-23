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2 часа назад

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к 29 августа

Газета.Ruиещё 7

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что к концу месяца появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии, сообщает УНИАН.

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к 29 августа
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", - пообещал он.

По словам Ермака, Украина постоянно говорит об этом со всеми партнерами, которые, по его мнению, показывают заинтересованность в данном вопросе. Ранее экс-генсек НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультационную группу по вопросам международных гарантий безопасности Украины вместе с руководителем офиса украинского лидера. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Конфликты,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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