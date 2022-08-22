Постпред России при ООН предостерёг от затягивания конфликта на Украине

США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к спецоперации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение», — сказал Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times. США и другие страны НАТО оказывают давление на власти Украины, вынуждая их отказаться от переговоров, заметил он.

«Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов [с украинской стороной]», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что ООН следует играть более важную роль в попытке остановить конфликт.

Постпред РФ при ООН отметил, что глобальная дипломатия находится в худшем состояние за последние 50 лет. «Мир изменился, и ООН уже никогда не будет такой, как раньше», — резюмировал Гатилов.