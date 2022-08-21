Посольство РФ призвало США не уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химоружия

«Соединенные Штаты — единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — написали в посольстве РФ. В свою очередь, дипломатические представители отметили, что утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. «Вашингтону хорошо известно, что в 2017 г. наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден ОЗХО», — отметило посольство в telegram.