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8 часов назад

Посольство РФ потребовало США ликвидировать запасы химоружия

Ura.Ruиещё 1

США — единственная страна, которая уклоняется от своих обязательств в части уничтожения химического оружия. Российское посольство в Вашингтоне призвало Америку решить этот вопрос в ближайшее время.

Посольство РФ призвало США не уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химоружия
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Соединенные Штаты — единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — написали в посольстве РФ. В свою очередь, дипломатические представители отметили, что утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. «Вашингтону хорошо известно, что в 2017 г. наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден ОЗХО», — отметило посольство в telegram.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США готовятся использовать химическое или тактическое ядерное оружие, чтобы потом обвинить в этом Россию. Такой план стал реакцией на успехи российской армии в ходе спецоперации РФ на Украине, говорили в министерстве. США таким способом хотят исключить Россию из Совбеза ООН, считают в Минобороны РФ.

Конфликты,Минобороны России,ОЗХО,Совбез ООН,
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