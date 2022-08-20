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18 часов назад

Стало известно о покушении на мэра Мариуполя

Lenta.ru

Неизвестные готовили покушение на мэра Мариуполя Константина Иващенко, заложив взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк перед его визитом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Стало известно о покушении на мэра Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

По его словам, взрывное устройство сработало в момент приезда градоначальника, однако он не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают саперы. Предполагается, что опасных устройств со взрывчаткой может быть больше.

Источник ТАСС в мэрии подтвердил данные корреспондента.

«Да, было, все живы, все в порядке», — заявил он, отвечая на вопрос о покушении.

Конфликты,Константин Иващенко,Андрей Руденко,
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