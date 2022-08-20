Стало известно о покушении на мэра Мариуполя

Неизвестные готовили покушение на мэра Мариуполя Константина Иващенко , заложив взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк перед его визитом. Об этом сообщил в своем Telegram -канале военный корреспондент Андрей Руденко .

По его словам, взрывное устройство сработало в момент приезда градоначальника, однако он не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают саперы. Предполагается, что опасных устройств со взрывчаткой может быть больше.