Шойгу объяснил спецоперацию угрозами со стороны Украины

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. (...) Киев взял курс на вступление в НАТОНАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — заявил он на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.