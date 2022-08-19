Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $775 млн

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $775 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как говорится в документе, Байден "предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $775 млн".