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1 час назад

Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $775 млн

ТАСС

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $775 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как говорится в документе, Байден "предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $775 млн".

Пентагон ранее сообщил, что в указанный пакет военной помощи войдут среди прочего боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов к ним, разведывательные беспилотные летательные аппараты ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), противоракетные системы и боеприпасы, средства для разминирования.

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