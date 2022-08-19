Пушков заявил о посреднической роли Эрдогана в отношениях Москвы и Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочно занял роль потенциального посредника в отношениях между Россией и Украиной. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Как написал сенатор в своем Telegram-канале, сейчас трудно представить в этой роли какого-то другого политика. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц упустили такую возможность, «встроившись в невзрачные ряды малоизвестных европейских лидеров, которым диктуют следующие шаги Вильнюс и Таллин», отметил Пушков.
«Собственной роли у Парижа и Берлина в европейской политике более нет. Они растворились в безликой проамериканской Европе и стали неотличимы от столиц малых европейских стран. Парадоксальная нивелизация роли некогда ведущих европейских держав», — заключил политик.
Ранее Эрдоган заявил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему организовать в Турции встречу с главой Российского государства Владимиром Путиным. Также турецкий лидер заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.