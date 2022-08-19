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7 часов назад

Пушков заявил о посреднической роли Эрдогана в отношениях Москвы и Киева

Парламентская газета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочно занял роль потенциального посредника в отношениях между Россией и Украиной. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Пушков заявил о посреднической роли Эрдогана в отношениях Москвы и Киева
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как написал сенатор в своем Telegram-канале, сейчас трудно представить в этой роли какого-то другого политика. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц упустили такую возможность, «встроившись в невзрачные ряды малоизвестных европейских лидеров, которым диктуют следующие шаги Вильнюс и Таллин», отметил Пушков.

«Собственной роли у Парижа и Берлина в европейской политике более нет. Они растворились в безликой проамериканской Европе и стали неотличимы от столиц малых европейских стран. Парадоксальная нивелизация роли некогда ведущих европейских держав», — заключил политик.

Ранее Эрдоган заявил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему организовать в Турции встречу с главой Российского государства Владимиром Путиным. Также турецкий лидер заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.

Конфликты,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Совет Федерации,
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