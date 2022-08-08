Стали известны подробности крушения легкомоторного самолета с тремя погибшими

У разбившегося под Ухтой самолета Cessna 177, при крушении которого погибли три человека, были полные баки с топливом. Такие подробности рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба на своей странице во «ВКонтакте».

«Легкомоторный самолет взлетел из Ухты, совершил посадку в 400 метрах от аэропорта. К сожалению, были полные баки, и самолет загорелся», — сказал глава региона.

Он также отметил, что самолет принадлежал авиакомпании из Санкт-Петербурга. Причины произошедшего, по его словам, выясняются.

Один из погибших, по словам Уйбы, летчик-наблюдатель из Коми, который с 2012 года работал в сыктывкарском авиаотделении сначала парашютистом-пожарным, а затем инструктором.