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11 часов назад

Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». Соответствующий указ размещен на официальном сайте лидера государства.

Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»
Фото: ReutersReuters

Согласно документу, знаком отличия будут награждаться военнослужащие страны, сотрудники разведки, «которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины». Статут также предусматривает вручение медали гражданским лицам и волонтерам, внесшим «весомый вклад в укрепление обороны Украины».

Украинский портал «Факты» публикует фотографию нововведенной награды. Медаль предстает в двух вариантах: серебряной и золотой. Предположительно это может говорить о наличии у знака отличия двух степеней. На лицевой стороне медали, на фоне государственного герба Украины, расположены четыре перпендикулярно скрещенных меча.

«За оборону Украины» стала второй медалью, которую ввели в стране после начала специальной военной операции. В начале мая Зеленский учредил «Крест боевых заслуг», который по своему дизайну сильно напоминает «Крест за военные заслуги» нацистской Германии.

Новую систему наград представили на Украине в декабре 2021 года, она содержит символы Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России). «Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам», — прокомментировал нововведение главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Конфликты,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,Украинская повстанческая армия,
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