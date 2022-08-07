Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». Соответствующий указ размещен на официальном сайте лидера государства.

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Согласно документу, знаком отличия будут награждаться военнослужащие страны, сотрудники разведки, «которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины». Статут также предусматривает вручение медали гражданским лицам и волонтерам, внесшим «весомый вклад в укрепление обороны Украины».

Украинский портал «Факты» публикует фотографию нововведенной награды. Медаль предстает в двух вариантах: серебряной и золотой. Предположительно это может говорить о наличии у знака отличия двух степеней. На лицевой стороне медали, на фоне государственного герба Украины, расположены четыре перпендикулярно скрещенных меча.

«За оборону Украины» стала второй медалью, которую ввели в стране после начала специальной военной операции. В начале мая Зеленский учредил «Крест боевых заслуг», который по своему дизайну сильно напоминает «Крест за военные заслуги» нацистской Германии.