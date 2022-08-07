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7 часов назад

На Тайвань прибыла делегация из Литвы

Газета.Ruиещё 4

Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД.

На Тайвань прибыла делегация из Литвы
Фото: ReutersReuters

В ведомстве поприветствовали литовскую делегацию и пожелали ее участникам «продуктивного пятидневного визита». Целью визита литовских представителей в МИД назвали «укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах».

Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) сообщило, что в ходе визита деятели Литвы проведут встречи с представителями министерства транспорта и побывают на производстве электробусов.

В прошлом году в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. МИД Китая выразил Литве протест. Впоследствии Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

Обстановка в регионе обострилась в связи с приездом в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Пекин считает Тайвань своей территорией, власти предупредили, что будут решительно защищать свой суверенитет. Народно-освободительная армия Китая проводит близ острова военные учения, Тайбэй в свою очередь заявил, что эти маневры нарушили мировой порядок.

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