На Тайвань прибыла делегация из Литвы

Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД.

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В ведомстве поприветствовали литовскую делегацию и пожелали ее участникам «продуктивного пятидневного визита». Целью визита литовских представителей в МИД назвали «укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах».

Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) сообщило, что в ходе визита деятели Литвы проведут встречи с представителями министерства транспорта и побывают на производстве электробусов.

В прошлом году в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. МИД Китая выразил Литве протест. Впоследствии Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.