На Тайвань прибыла делегация из Литвы

Делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД.
В ведомстве поприветствовали литовскую делегацию и пожелали ее участникам «продуктивного пятидневного визита». Целью визита литовских представителей в МИД назвали «укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах».
Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) сообщило, что в ходе визита деятели Литвы проведут встречи с представителями министерства транспорта и побывают на производстве электробусов.
В прошлом году в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. МИД Китая выразил Литве протест. Впоследствии Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
Обстановка в регионе обострилась в связи с приездом в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Пекин считает Тайвань своей территорией, власти предупредили, что будут решительно защищать свой суверенитет. Народно-освободительная армия Китая проводит близ острова военные учения, Тайбэй в свою очередь заявил, что эти маневры нарушили мировой порядок.