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13 часов назад

Премьер-министр Венгрии: без переговоров России и США мира на Украине не будет никогда

ТАССиещё 7

Мир на Украине без переговоров между РФ и США не наступит никогда. Такое мнение выразил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе (штат Техас).

Орбан назвал условие для мира на Украине
Фото: ТАССТАСС

Орбан заявил, что "стратегия мировых лидеров [по Украине] обостряет и продлевает" конфликтную ситуацию и "снижает шансы на мир". "Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира", - сказал он.

Венгерский премьер отметил, что только "сильные лидеры способны достичь мира".

"Нам нужна сильная Америка с сильным лидером", - подчеркнул он.

В распространенном во вторник заявлении экс-президент США Дональда Трампа сообщалось, что он провел встречу с Орбаном. Трамп ранее неоднократно выступал в поддержку Орбана на парламентских выборах. Премьер Венгрии со своей стороны также открыто высказывался в поддержку республиканца Трампа во время предвыборной кампании в США в 2020 году, а позже попал из-за этого в немилость к победившему на президентских выборах демократу Джо Байдену.

В конце минувшего года Орбан оказался единственным из лидеров стран Евросоюза, который не был приглашен нынешней американской администрацией участвовать в саммите в поддержку демократии. В мае 2019 года Трамп, который на тот момент занимал пост президента США, принял Орбана в Белом доме.

Конфликты,Виктор Орбан,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ЕС,
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