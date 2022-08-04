Орбан назвал условие для мира на Украине

Мир на Украине без переговоров между РФ и США не наступит никогда. Такое мнение выразил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе (штат Техас).

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Орбан заявил, что "стратегия мировых лидеров [по Украине] обостряет и продлевает" конфликтную ситуацию и "снижает шансы на мир". "Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира", - сказал он.

Венгерский премьер отметил, что только "сильные лидеры способны достичь мира".

"Нам нужна сильная Америка с сильным лидером", - подчеркнул он.

В распространенном во вторник заявлении экс-президент США Дональда Трампа сообщалось, что он провел встречу с Орбаном. Трамп ранее неоднократно выступал в поддержку Орбана на парламентских выборах. Премьер Венгрии со своей стороны также открыто высказывался в поддержку республиканца Трампа во время предвыборной кампании в США в 2020 году, а позже попал из-за этого в немилость к победившему на президентских выборах демократу Джо Байдену.