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20 часов назад

Минобороны заявило о возможной причастности США к пандемии COVID-19

Lenta.ruиещё 7

Минобороны заявило о возможной причастности США к пандемии COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К распространению пандемии COVID-19 могут быть причастны США. С таким заявлением во время брифинга выступил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, пандемия может быть связана с деятельностью организации USAID — Агентства США по международному развитию. Глава РХБЗ отметил, что один из подрядчиков USAID вел свою деятельность и на Украине.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — объявил Кириллов.

В Минобороны отметили, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии.

Ранее в Минобороны рассказали о зараженных туберкулезом деньгах в ЛНР. По словам Кириллова, высокопатогенный штамм туберкулеза распространяли через фальшивые деньги. Он отметил, что целью этой биологической атаки якобы были дети — по его словам, организаторы попытки заражения учли психологию детей и их стремление «тянуть все в рот».

Конфликты,Игорь Кириллов,
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