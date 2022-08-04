Минобороны заявило о возможной причастности США к пандемии COVID-19

К распространению пандемии COVID-19 могут быть причастны США. С таким заявлением во время брифинга выступил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, пандемия может быть связана с деятельностью организации USAID — Агентства США по международному развитию. Глава РХБЗ отметил, что один из подрядчиков USAID вел свою деятельность и на Украине.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — объявил Кириллов.

В Минобороны отметили, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии.