Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

Журналиста и телеведущего Савика Шустера внесли в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По словам источника, при попытке попасть на Украину журналиста остановит пограничная служба. Ему откажут в пропуске через границу на основании режима военного положения. Причину внесения журналиста в список лиц, которым запрещено въезжать в страну, источник издания не назвал.

Отмечается, что запрет на въезд в страну для Шустера будет действовать три года.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отказался комментировать эти данные. «Мы не разглашаем информацию о третьих лицах», — сказал он.