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22 часа назад

Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

Lenta.ruиещё 8

Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналиста и телеведущего Савика Шустера внесли в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По словам источника, при попытке попасть на Украину журналиста остановит пограничная служба. Ему откажут в пропуске через границу на основании режима военного положения. Причину внесения журналиста в список лиц, которым запрещено въезжать в страну, источник издания не назвал.

Отмечается, что запрет на въезд в страну для Шустера будет действовать три года.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отказался комментировать эти данные. «Мы не разглашаем информацию о третьих лицах», — сказал он.

Савик Шустер — известный журналист и телеведущий. С конца 1990-х годов работал на российском телевидении. Был автором и ведущим программы «Свобода слова» на НТВ. В 2005 году он ушел с телеканала и начал работать на украинском телевидении, где вел общественно-политические передачи. Является гражданином Канады и Италии.

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