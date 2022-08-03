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12 часов назад

Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване

ТАССиещё 4

Китайские власти ввели санкции против двух фондов на Тайване за оказываемую ими поддержку тайваньским сепаратистам и клевету на Китай. Об этом заявил в среду официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Пекин ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение КНР
Фото: ТАССТАСС

По его словам, речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. "Эти организации связаны с сепаратистскими элементами на Тайване, <...> они очерняли облик нашей страны и пытались повлиять на международное сообщество для нарушения принципа "одного Китая", - говорится в заявлении.

Согласно официальному обращению, правительство КНР ввело запрет на сотрудничество между организациями, компаниями и индивидуальными лицами материкового Китая с указанными фондами. Кроме того, под санкции Пекина подпали несколько компаний, осуществляющих деятельность в области энергетики, медицины, спутниковых и сетевых технологий. Эти коммерческие организации, как отмечается, предоставляли денежные средства двум указанным организациям, созданным для добровольных имущественных взносов.

Ма Сяогуан уточнил, что представители руководства и ответственные лица компаний, финансировавших эти два фонда, больше не имеют права посещать континентальный Китай и сотрудничать с предприятиями КНР.

Конфликты,Госсовет КНР,
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