Президент Гватемалы Джамматтеи находился в 2 км от места обстрела

Официальный представитель армии Гватемалы Рубен Тельес уточнил информацию об обстреле кортежа президента центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи. Он опроверг данные о покушении на главу государства. Об этом пишет La Hora.

«Нападение на делегацию не подтверждаем. Событие произошло на удаленном посту безопасности, но да, в районе, где находился президент», — приводит издание слова Тельеса. Он уточнил, что делегация во главе с Джамматтеи находилась как минимум в двух километрах от места перестрелки военных с гражданскими лицами в муниципалите Хакальтенанго, рядом с границей Мексики.

Как пояснил Тельес, гватемальские военные велели остановиться приближающемуся к ним автомобилю, однако люди, находившиеся в его салоне, заметив военных, начали стрелять, и солдаты открыли ответный огонь. Один из участников перестрелки получил ранения и был госпитализирован, остальные скрылись в Мексике.