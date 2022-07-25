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13 часов назад

США создадут альтернативный план вывоза зерна с Украины из-за недоверия к России

Lenta.ru

В США разрабатывают альтернативный план по вывозу зерна с территории Украины по суше из-за недоверия к готовности России выполнять стамбульские соглашения по контролю торгового судоходства в Черном море. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает CNN.

США разрабатывают альтернативный план по вывозу зерна с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, в рамках этого плана перевозки будут организованы по автомобильным и железным дорогам, а также по рекам, с использованием речных барж. Отмечается, что железнодорожная система Украины будет переделана под европейские стандарты для увеличения скорости поставок.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и создала алгоритм вывоза украинского зерна по черноморской акватории.

Конфликты,Саманта Пауэр,ООН,
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