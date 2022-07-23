Катар приветствовал соглашение об экспорте украинского зерна

"Государство Катар приветствует подписанное в Стамбуле соглашение между Российской Федерацией и Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики о возобновлении экспорта зерна и считает его важным шагом, направленным на преодоление продовольственного кризиса во всем мире, - указано в заявлении. - Министерство иностранных дел Катара выражает признательность за усилия Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики, высоко ценит их роль в достижении соглашения, а также рассчитывает, что этот шаг проложит путь к мирному урегулированию российско-украинского кризиса".