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10 часов назад

Катар приветствовал соглашение об экспорте украинского зерна

ТАССиещё 2

Власти Катара приветствовали соглашение об экспорте украинского зерна, назвав его важным шагом в борьбе с продовольственным кризисом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара, распространенном в субботу.

"Государство Катар приветствует подписанное в Стамбуле соглашение между Российской Федерацией и Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики о возобновлении экспорта зерна и считает его важным шагом, направленным на преодоление продовольственного кризиса во всем мире, - указано в заявлении. - Министерство иностранных дел Катара выражает признательность за усилия Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики, высоко ценит их роль в достижении соглашения, а также рассчитывает, что этот шаг проложит путь к мирному урегулированию российско-украинского кризиса".

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Конфликты,ООН,
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