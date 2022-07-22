В Турции придумали, как обогатиться за счет российского газа

Турция сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Бельгия запретит ЕС покупать топливо у России. Об этом заявил турецкий эксперт Левент Йылмаз.

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«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал он в колонке для YeniSafak.

По его словам, в этом случае России и Турции необходимо заключить соглашение, чтобы у Анкары была возможность перепродавать, приобретенный у РФ газ в другие страны.