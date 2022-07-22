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13 часов назад

В Турции придумали, как обогатиться за счет российского газа

Ura.Ruиещё 2

Турция сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Бельгия запретит ЕС покупать топливо у России. Об этом заявил турецкий эксперт Левент Йылмаз.

В Турции придумали, как обогатиться за счет российского газа
Фото: ReutersReuters

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал он в колонке для YeniSafak.

По его словам, в этом случае России и Турции необходимо заключить соглашение, чтобы у Анкары была возможность перепродавать, приобретенный у РФ газ в другие страны.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока Евросоюз не собирается вводить запрет на поставки российского природного газа, так как в настоящее время не существует замены для топлива из РФ.

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