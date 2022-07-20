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21 час назад

Член ВГА Запорожья Рогов: реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала

Газета.Ruиещё 1

Член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов Запорожской области сообщил РИА "Новости", что реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала. "Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала от атаки украинских БПЛА", - сказал Рогов. По его словам, АЭС атаковали три дрона-камикадзе с боеголовками, оснащенными взрывчатым веществом, масса которого исчисляется в килограммах в тротиловом эквиваленте. По информации агентства, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Запорожской АЭС в понедельник пострадали 11 сотрудников станции. Четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об атаке украинских БПЛА по Запорожской АЭС. Также на остановке в Энергодаре Запорожской области было найдено самодельное взрывное устройство. От данной остановки на регулярной основе ездили работники Запорожской АЭС.

Член ВГА Запорожья Рогов: реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Владимир Рогов,
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