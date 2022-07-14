Зеленский предложил создать механизм компенсаций украинцам за счет зарубежных активов РФ

"Кроме трибунала нужен инструмент компенсации всех убытков <...>. Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных, нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное", - сказал он в четверг, выступая в Международном уголовном суде ООН в Гааге по видеосвязи. По его словам, специальный компенсационный механизм должен действовать "за счет российских активов и средств, которые находятся за границей России".