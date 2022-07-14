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14 июля

Зеленский предложил создать механизм компенсаций украинцам за счет зарубежных активов РФ

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный компенсационный механизм для выплат пострадавшим гражданам и возмещения ущерба за счет зарубежных российских активов.

"Кроме трибунала нужен инструмент компенсации всех убытков <...>. Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных, нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное", - сказал он в четверг, выступая в Международном уголовном суде ООН в Гааге по видеосвязи. По его словам, специальный компенсационный механизм должен действовать "за счет российских активов и средств, которые находятся за границей России".

Зеленский также подчеркнул необходимость создания специального трибунала по событиям на Украине, которые в Киеве расценивают как агрессию. Об этом в четверг в Гааге заявлял и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагал финансировать за счет конфискованных активов РФ план восстановления страны, который на данный момент оценивается Киевом в $750 млрд. Другими источниками финансирования премьер назвал гранты и льготные кредиты стран и международных финансовых организаций, а также инвестиции частного сектора. И лишь последним источником финансирования Шмыгаль назвал средства бюджета Украины.

Конфликты,Компенсации пострадавшим,Суд ООН,Денис Шмыгаль,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,ООН,
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