Зеленский предложил создать механизм компенсаций украинцам за счет зарубежных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный компенсационный механизм для выплат пострадавшим гражданам и возмещения ущерба за счет зарубежных российских активов.
"Кроме трибунала нужен инструмент компенсации всех убытков <...>. Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных, нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное", - сказал он в четверг, выступая в Международном уголовном суде ООН в Гааге по видеосвязи. По его словам, специальный компенсационный механизм должен действовать "за счет российских активов и средств, которые находятся за границей России".
Зеленский также подчеркнул необходимость создания специального трибунала по событиям на Украине, которые в Киеве расценивают как агрессию. Об этом в четверг в Гааге заявлял и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагал финансировать за счет конфискованных активов РФ план восстановления страны, который на данный момент оценивается Киевом в $750 млрд. Другими источниками финансирования премьер назвал гранты и льготные кредиты стран и международных финансовых организаций, а также инвестиции частного сектора. И лишь последним источником финансирования Шмыгаль назвал средства бюджета Украины.