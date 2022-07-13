Президент Молдавии отвергла возможность переговоров с Россией по газу на высшем уровне

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отвергает возможность обсуждения более выгодного контракта на газ с Россией на высшем уровне. Об этом она заявила в интервью телеканалу Moldova 1 в среду, комментируя критику со стороны оппозиции охлаждения отношений с Москвой.
"Я не жалею, что не поехала в Москву, мы получили контракт [с Газпромом], который могли получить. Я не готова "продать" часть страны, чтобы полгода покупать газ дешевле. Наша страна независимая и мы должны этого придерживаться. Да, сейчас всем тяжело", - сказала Санду.
Отношения между Молдавией и РФ начали охлаждаться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая возглавляла проевропейскую Партию действия и солидарности. Новый президент игнорировала саммиты СНГ и называет своим приоритетом интеграцию Молдавии в Евросоюз.
Оппозиция в стране жестко критикует такую политику. С ноября прошлого года тарифы на газ для бытовых потребителей в Молдавии выросли в среднем с 4 леев ($0,2) до 18 леев ($0,9) за 1 куб. м газа с учетом НДС. В среду газораспределительная компания "Молдовагаз" анонсировала новое подорожание до 29 леев ($1,5). Согласно прогнозам этой компании, отопление трехкомнатной квартиры в зимний период в Молдавии составит примерно $470 в месяц, если правительство не выделит компенсации.