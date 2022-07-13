Президент Молдавии отвергла возможность переговоров с Россией по газу на высшем уровне

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отвергает возможность обсуждения более выгодного контракта на газ с Россией на высшем уровне. Об этом она заявила в интервью телеканалу Moldova 1 в среду, комментируя критику со стороны оппозиции охлаждения отношений с Москвой.

"Я не жалею, что не поехала в Москву, мы получили контракт [с Газпромом], который могли получить. Я не готова "продать" часть страны, чтобы полгода покупать газ дешевле. Наша страна независимая и мы должны этого придерживаться. Да, сейчас всем тяжело", - сказала Санду.

Отношения между Молдавией и РФ начали охлаждаться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая возглавляла проевропейскую Партию действия и солидарности. Новый президент игнорировала саммиты СНГ и называет своим приоритетом интеграцию Молдавии в Евросоюз.