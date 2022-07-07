Германия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила об отказе поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs. Министр сослалась на интересы безопасности страны, пишет Bild.
«Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить Германии способность защитить себя», — подчеркнула она, отметив, что «расхищать запасы Буднесвера» в такое время было бы безответственно.
Кроме главы Минобороны ФРГ о невозможности поставить бронетранспортеры Fuchs Киеву говорил немецкий генерал Эберхард Цорн.
Помимо этого, Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине с властями Польши, Греции, Словакии и Словении, чтобы в обмен перечисленные страны получили немецкое оружие.