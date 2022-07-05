В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
2 часа назад

Президент Швейцарии выступил против ареста активов России в пользу Украины

Вечерняя Москваиещё 1

Президент Швейцарии напомнил, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент. Такое мнение высказал во вторник, 5 июля, президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

— Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной. Но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях. И, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам, — заявил он.

По мнению швейцарского президента, право собственности является фундаментальным правом человека и его необходимо защищать в любой ситуации. Кроме того, конфискация российских активов требует подходящей правовой базы. Но таковой нет почти ни у одной страны Европы, передает слова Кассиса РИА Новости.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава МИД считает, что парламенту Великобритании, «скорее всего», потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.

При этом замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории человечества. По его словам, подобные действия Запада могут привести к разрушению Бреттон-Вудской системы.

Конфликты,Александр Венедиктов,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители