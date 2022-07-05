Президент Швейцарии напомнил, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент

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Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент. Такое мнение высказал во вторник, 5 июля, президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

— Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной. Но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях. И, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам, — заявил он.

По мнению швейцарского президента, право собственности является фундаментальным правом человека и его необходимо защищать в любой ситуации. Кроме того, конфискация российских активов требует подходящей правовой базы. Но таковой нет почти ни у одной страны Европы, передает слова Кассиса РИА Новости.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава МИД считает, что парламенту Великобритании, «скорее всего», потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.