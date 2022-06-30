В Совбезе назвали заморозку российских активов «одной из величайших краж»

Заморозка активов России является одной из величайших краж в истории человечества. Такое мнение в четверг, 30 июня, выразил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
— И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник, — отметил он.
Венедиктов добавил, что подобные действия Запада могут привести к разрушению Бреттон-Вудской системы.
Замсекретаря Совбеза подытожил, что мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы подобные «крушения» не привели к очередной войне, передает РИА Новости.
29 июня США вместе с союзниками по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, за 100 дней заморозили связанные с Россией активы на сумму 330 миллиардов долларов. Уточняется, что меры включали в себя задержание яхт, судов и недвижимости россиян. Кроме того, России, как утверждают в Минфине, ограничили доступ к глобальной финансовой системе. Межведомственная группа, созданная США совместно с партнерами, начала работу в марте 2022 года.