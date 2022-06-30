В Совбезе назвали заморозку российских активов «одной из величайших краж»

Заморозка активов России является одной из величайших краж в истории человечества. Такое мнение в четверг, 30 июня, выразил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник, — отметил он.

Венедиктов добавил, что подобные действия Запада могут привести к разрушению Бреттон-Вудской системы.

Замсекретаря Совбеза подытожил, что мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы подобные «крушения» не привели к очередной войне, передает РИА Новости.