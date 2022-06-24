Минобороны РФ заявило о взятии под контроль 10 населенных пунктов на Луганском направлении

Минобороны России сообщило о взятии под контроль нескольких населенных пунктов на Луганском направлении. Так, за пять дней перешли под контроль Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка, Рай-Александровка. В районе Горского и Золотого была полностью блокирована группа украинских войск. Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что попавшие в котел Горское — Золотое украинские военнослужащие ликвидированы. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.