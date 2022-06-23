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22 часа назад

Зеленский анонсировал реформу в армии, не исключив призыв студентов по примеру Израиля

ТАССиещё 1

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что в стране готовится реформа армии, которая не исключает изменение подхода к призыву, например, по принятой в Израиле системе.

Зеленский анонсировал реформу в армии, не исключив призыв студентов по примеру Израиля
Фото: ТАССТАСС

На вопрос об организации призыва молодежи по примеру Израиля, когда годный к службе гражданин сначала идет в армию, а потом получает высшее образование, Зеленский ответил, что такая модель рассматривается. "Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью", - сказал президент, общаясь с израильскими студентами по видеосвязи.

В этом контексте он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих "уже не будут как раньше". "Подход будет изменен и для студенчества", - подчеркнул президент.

При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения "по израильской модели" призыв женщин.

Конфликты,Призыв в армию,Владимир Зеленский,
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