Названо число пропавших без вести после ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму

После ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму семь человек остаются пропавшими без вести. Такое число ТАСС назвал источник в экстренных службах республики.

«Семь человек ориентировочно пока остаются пропавшими без вести», — сказал собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по буровым установкам в Крыму в понедельник, 20 июня. Пострадали пять человек. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, предположительно, в результате украинской атаки есть жертвы. В настоящий момент спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.