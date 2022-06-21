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14 часов назад

Названо число пропавших без вести после ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму

Lenta.ruиещё 4

После ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму семь человек остаются пропавшими без вести. Такое число ТАСС назвал источник в экстренных службах республики.

Названо число пропавших без вести после ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Семь человек ориентировочно пока остаются пропавшими без вести», — сказал собеседник агентства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по буровым установкам в Крыму в понедельник, 20 июня. Пострадали пять человек. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, предположительно, в результате украинской атаки есть жертвы. В настоящий момент спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия.

По словам сенатора от республики Ольги Ковитиди, на платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине, потушить возгорание не удается до сих пор. В момент украинской атаки, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, на буровых вышках находились 109 человек.

Конфликты,Олег Крючков,Ольга Ковитиди,Сергей Аксенов,
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