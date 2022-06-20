В США назвали причину продвижения России на Украине

Вашингтон продолжает поддерживать Киев и готовит поставки вооружений, однако из-за задержек российским войскам удается продвинуться на Украине. Об этом рассказали эксперты, опрошенные телеканалом Fox News.

По мнению главы аналитического центра «Институт по изучению войны», генерала Джека Кина (Gen. Jack Keane), западные страны фактически «помогают» Москве продвигаться дальше. Он считает, что украинской армии нужно больше оружия, чтобы сдержать продвижение российских войск.

«Преимущество русских в количестве оружия, которое у них есть. У украинцев достаточно навыков, воли и людей, но им не хватает оружия», — подчеркнул Кин, отметив, что западная техника и боеприпасы просто не попадают на Украину вовремя.