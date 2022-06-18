ООН предупредила об "аде на земле" из-за ситуации на Украине

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в десятках стран могут возникнуть протесты, беспорядки и голод, так как во всем мире растут цены на продукты питания. Об этом он сообщил во время выступления в столице Эфиопии Аддис-Абебе, передает The Guardian.

Фото: Anja Niedringhaus/AP Anja Niedringhaus/AP

По его словам, мир столкнулся с "пугающим" дефицитом, который может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.

"Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за COVID-19 и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война была разрушительной", - сказал он.

По данным издания, Украина ежегодно выращивает количество продуктов, которые могут накормить 400 млн человек. Страна производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Сомали импортирует пшеницу из Украины и России, а Египет получает 80% зерна из этих двух стран.