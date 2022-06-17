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19 часов назад

Известный российский комик покинул страну

Lenta.ru

Известный российский комик покинул страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известный российский стендап-комик Денис Чужой покинул страну и уехал в Турцию. Причины эмиграции он раскрыл в видео на своем YouTube-канале.

«Я уже два месяца живу в Стамбуле, и мне не нравится», — сообщил юморист и добавил, что намерен проживать в этой стране в течение года. Чужой уточнил, что в это время планирует давать концерты на русском языке в Европе, а также написать материал на английском языке и выступить с ним в европейских странах.

Комик заявил, что уехал из России из-за спецоперации на Украине. Помимо этого, он рассказал, что на решение о переезде повлияли получаемые им угрозы, связанные с высказываниями на эту тему.

Позже юморист подчеркнул в комментариях к ролику, что не намерен оставаться в Турции длительное время. «Я в этой стране гость, она мне дала шанс выдохнуть. Скоро поедем в другую страну», — объяснил он.

О том, что Чужой начал получать угрозы, стало известно в марте. По словам комика, ему позвонили неизвестные и сообщили, что за его голову назначена награда. Он заявил, что причиной стали пацифистские высказывания о ситуации на Украине.

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