В ДНР сообщили, что ВСУ шесть раз обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

Украинские войска силами артиллерии обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По сообщениям СЦКК, опубликованным в Telegram-канале, в течение получаса по Киевскому району города было выпущено тридцать пять снарядов «натовского» калибра 155 мм. О пострадавших пока ничего не известно.

По данным представительства, обстрелы начались в 19:15 (по московскому времени). Кроме того, украинскими войсками было выпущено пять снарядов того же образца калибра по Куйбышевскому району Донецка.