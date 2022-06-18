Мединский назвал причины затягивания конфликта на Украине

«До тех пор, пока они будут руководствоваться не собственными национальными интересами, а интересами тех стран и тех режимов, которые используют Украину и украинцев для ослабления России, для войны с Россией... до тех пор, к сожалению, конфликт может продолжаться», — сказал Мединский.