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1 час назад

Постпред США при НАТО: у стран Запада не хватает резервов для вооружения Украины

RT на русском

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что у некоторых стран Запада не хватает ресурсов для обеспечения Украины оружием в том количестве, в котором страна его запрашивает.

Постпред США: у Запада не хватает резервов для вооружения Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления на конференции Смит получила вопрос о том, хватает ли у западных партнёров резервов вооружения для передачи его Украине.

«Некоторые страны отдали (Украине. — RT) всё, что у них было», — заявила постпред США.

Кроме того, как отметила политик, запросы Украины растут и постоянно меняются.

«К примеру, сначала, как вы слышали, мы много говорили о средствах ПВО. Со временем мы перешли к обсуждению боеприпасов, нехватки артиллерии. Потом был период, когда мы по очевидным причинам в значительной степени сконцентрировали внимание на средствах береговой обороны. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах», — сообщила она журналистам.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о новом пакете помощи США Киеву. В него войдут две системы противокорабельных ракет Harpoon и 18 гаубиц.

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