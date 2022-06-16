Постпред США: у Запада не хватает резервов для вооружения Украины

«К примеру, сначала, как вы слышали, мы много говорили о средствах ПВО. Со временем мы перешли к обсуждению боеприпасов, нехватки артиллерии. Потом был период, когда мы по очевидным причинам в значительной степени сконцентрировали внимание на средствах береговой обороны. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах», — сообщила она журналистам.