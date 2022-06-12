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12 июня

В России нашли новый вариант «омикрона»

Секрет Фирмыиещё 5

В России впервые нашли новый вариант «омикрона» ВА.4. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова. Однако он отметил, что наиболее активным в РФ остаётся штамм «омикрона» ВА.2. Он и его субварианты составляют около 95% от всех новых случаев заражения. «В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесён НИИ гриппа имени Смородинцева, ещё один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — рассказал Хафизов. Он добавил, что в основном именно хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась благодаря вакцинации и перенесённым ранее случаям COVID-19, не дали распространиться новым субвариантам «омикрона». Также помогли принятые противоэпидемические меры. При этом Хафизов предупредил, что варианты BA.4 и BA.5 немного легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы «омикрона». Ранее Роспотребнадзор выяснил , что у 98,29% россиян, которые заражаются коронавирусом, обнаруживают именно «омикрон». У 0,43% пациентов выявляли штамм «дельта», а у 1,28% — другие варианты. Фото: Unsplash, Unsplash License

В России нашли новый вариант «омикрона»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Конфликты,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,
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