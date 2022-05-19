В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
9 часов назад

Матвиенко заверила, что безопасность России будет обеспечена на фоне расширения НАТО

Российская Газетаиещё 8

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии негативно скажется на политическом состоянии Европы и не добавит ей стабильности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заверила, что безопасность России будет обеспечена на фоне расширения НАТО
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По ее словам, ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. "И мы, и все ценили такую позицию", - отметила политик в интервью "Известиям".

Матвиенко выразила мнение, что решение о присоединении к НАТО не суверенное, страны приняли его под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и самого альянса. По такому серьезнейшему вопросу даже не сочли нужным провести референдум. "Не суверенное еще и потому, что причин для этого никаких не было, ничто не угрожало ни Финляндии, ни Швеции", - заявила политик.

Валентина Матвиенко отметила, что военная реакция России на присоединение этих двух стран к НАТО будет соразмерна и адекватна присутствию альянса на их территориях, тому, какие виды вооружения будут там размещены. "Могу точно заверить, что безопасность России будет обеспечена", - подчеркнула спикер.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг получил от шведских и финских представителей официальные заявки на вступление этих стран в организацию. Глава альянса назвал это событие "историческим шагом", добавив, что организация в ближайшее время займется обсуждением следующих шагов Стокгольма и Хельсинки. Столтенберг подчеркнул, что страны блока проведут коррекцию собственной системы безопасности в балтийском регионе.

Конфликты,Безопасность,НАТО и Россия,Йенс Столтенберг,Валентина Матвиенко,НАТО,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители