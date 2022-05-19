Матвиенко заверила, что безопасность России будет обеспечена на фоне расширения НАТО

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии негативно скажется на политическом состоянии Европы и не добавит ей стабильности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По ее словам, ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. "И мы, и все ценили такую позицию", - отметила политик в интервью "Известиям".

Матвиенко выразила мнение, что решение о присоединении к НАТО не суверенное, страны приняли его под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и самого альянса. По такому серьезнейшему вопросу даже не сочли нужным провести референдум. "Не суверенное еще и потому, что причин для этого никаких не было, ничто не угрожало ни Финляндии, ни Швеции", - заявила политик.

Валентина Матвиенко отметила, что военная реакция России на присоединение этих двух стран к НАТО будет соразмерна и адекватна присутствию альянса на их территориях, тому, какие виды вооружения будут там размещены. "Могу точно заверить, что безопасность России будет обеспечена", - подчеркнула спикер.