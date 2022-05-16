Боррель заявил, что ЕС должен пройти испытание войной

Кризис на Украине поставил Евросоюз (ЕС) перед необходимостью выдержать три экзамена: испытание войной, экзамен на прочность и на международную легитимность. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

"Важно понимать главное, что сейчас происходит в связи с войной на Украине. ЕС стоит перед тремя испытаниями. Мы должны выдержать испытание войной, испытание на прочность и испытание на международную легитимность", - сказал Боррель.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.